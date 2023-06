Nachtelijk vaartochtje op Maas eindigt met natte kleren en een boete

Maaseik

Een nachtelijk vaartochtje op de Maas in Maaseik eindigde zaterdagavond met natte kleren en een boete.

Twee mannen hadden aan de Bleumerpoort geprobeerd om de Maas met een rubberen bootje over te steken. Maar een van hen, M.Z., viel bij de oversteek uit het bootje en in het water. Vervolgens was de man in paniek om hulp beginnen roepen. Mensen in de buurt hadden rond 23.50 de hulpkreten gehoord en verwittigden de hulpdiensten. Een ziekenwagen en duikteam van de brandweer gingen ter plaatse kijken en troffen op de dijk M.Z. aan. Hij was op eigen houtje terug naar de oever gezwommen en had zich zo in veiligheid kunnen brengen. Zijn maat K.V. bevond zich op dat moment aan de overzijde van de Maas.

De lokale politie Maasland stelde een GAS-pv op en de twee mogen zich ook opmaken voor een factuur van de brandweer.