Geen teleurstelling bij Wout van Aert na derde plaats in Zwitserland: “Moet nog tikkeltje beter worden om te kunnen winnen”

Wie dacht dat Van Aert teleurgesteld zou zijn, kwam bedrogen uit. De Kempenzoon toonde zich na afloop van de tijdrit al bij al tevreden. “Ik rijd een goede tijdrit, al ben ik waarschijnlijk iets te snel gestart. Ik wilde wat overhouden voor het laatste deel. De wind was ook wat gedraaid of gaan liggen. Ik dacht na het tussenpunt vooral wind mee te hebben, maar zo voelde het niet. Ik kwam iets te kort om in die laatste twee kilometer te versnellen.”

Want dat was de bedoeling: op het einde versnellen. “Ik had een goed beeld van hoe het zou moeten aangepakt worden. Er was nog veel winst te rapen in het tweede deel. Daar kon ik niet versnellen zoals gehoopt. Küng maakte volgens mij in het laatste deel het verschil.” Volgens Van Aert is het niet onlogisch dat hij na zijn hoogtestage niet meteen raak is. “Het kan altijd twee kanten op als je uit stage komt. Ik denk dat ik in orde ben, maar ik moet nog een tikkeltje beter worden om te kunnen winnen.”

(Lees verder onder de foto)

© EPA-EFE

Zorgen maakt Van Aert zich zeker niet. “Alles verliep op zich prima en ik zat kort bij de betere tijdrijders, daar waar ik hoor te zitten. Om die mannen te kloppen, moet je op je best zijn en ik mis nog wat hardheid.” Morgen wacht een nieuwe kans voor de Belg van Jumbo-Visma, want dan wordt er waarschijnlijk gesprint. “Het is inderdaad een mooie rit. Het wordt afwachten hoe de sprinters overleven. Dat zal bepalen of mijn winstkansen al dan niet verhogen.”

Ploegleider Marc Reef: “Zo’n eerste inspanning na een hoogtestage is altijd lastig”

Ook ploegleider bij Jumbo-Visma Marc Reef was dezelfde mening toegedaan als Van Aert. “Wout heeft een goede tijdrit gereden. De wind is gedraaid gedurende de dag. We probeerden wat over te houden voor het einde, alleen had hij niet genoeg over om daar het verschil te maken. Het ligt heel dicht bij elkaar. We moeten gewoon tevreden zijn met die derde plaats. Het is een goede start voor Wout. Vanaf hier kan het alleen maar beter. We komen net van hoogte, waar we goed getraind hebben. En zo’n eerste inspanning… We zagen ook al in de Giro dat dat altijd lastig is. Dat blijkt nu ook.”