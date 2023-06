Grand Slam nummer 23 is een feit! Imposante Novak Djokovic wordt met eindwinst op Roland Garros alleenheerser in het tennis

Is Novak Djokovic de GOAT van het tennis? Als we naar zijn aantal grandslamzeges kijken in ieder geval wel. Op Roland Garros verzekerde hij zich tegen Casper Ruud (ATP 4) van eindwinst en zijn 23e titel op een Grand Slam: 7-6, 6-3 en 7-5. Voor Ruud is het de tweede opeenvolgende finale in Parijs die hij verliest.

“Het zal moeilijk worden”, trapte Casper Ruud na zijn gewonnen halve finale tegen Alexander Zverev een open deur in. “Vorig jaar was het tegen Rafa (Nadal, red.) en dit keer tegen Novak (Djokovic, red). Twee van de zwaarste tegenstanders in de geschiedenis van het tennis. Ik zal proberen om voor mijn eerste grandslamtitel te gaan, hij voor zijn 23e”, aldus de Noorse nummer vier van de ATP-ranking.

En die druk om alleen recordhouder te worden, was zichtbaar aanwezig bij de Serviër. Ruud ging meteen door zijn eerste opslagbeurt, Djokovic had toen al acht ‘unforced errors’ achter zijn naam, en dat werden er alleen maar meer. Pas in het vierde game wist Djokovic zich op het scorebord te zetten: 1-3.

Maar de Serviër al meteen afschrijven, zou een serieuze vergissing zijn. Nadat Ruud een lange rally niet kon afmaken met een smash, had Djokovic zijn break te pakken. Al snel zou het 4-4 gelijk staan.

Overname

De 24-jarige Ruud was z’n riante voorsprong zo kwijt, maar bleef wel overeind. Getuige daarvan was de manier waarop hij met een ‘tweener’ alsnog een gemaakt punt van Djokovic in de kiem wist te smoren. Djokovic was even daarvoor nog onderuit geschoven op het Parijse gravel, al weerhield hem er dat niet van om de eerste set uiteindelijk na een tiebreak naar zich toe te trekken: 7-6 (7-1). Zes tiebreaks speelde Djokovic op Roland Garros en hij won ze allemaal. Van een statement gesproken.

Meteen ook het teken dat Djokovic de finale aan het overnemen was. Ruud moest zijn eerste servicebeurt inleveren en zag zijn opponent weglopen naar een nieuwe setwinst: 6-3.

In de derde set weerde Ruud zich nog waar hij kon door vijf games te winnen, maar Djokovic liet zich niet betrappen op een fout en stelde de eindzege bij 7-5 veilig. Tennisgeschiedenis is geschreven.

De 36-jarige Serviër laat met deze triomf generatiegenoot Rafael Nadal achter zich. Hij won (tot dusver) 22 Grand Slams. Djokovic wordt bovendien de eerste man in de geschiedenis die elk van de vier hoofdtoernooien (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open, red) minstens drie keer weet te winnen. Binnenkort bekleedt Djokovic opnieuw de nummer één op de ATP-ranking.

