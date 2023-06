Remco Evenepoel steekt hand in eigen boezem na tweede plek in tijdrit: “Ik merk dat het competitiegevoel nog niet top is”

Op zes seconden van winnaar Stefan Küng strandde hij, Remco Evenepoel. De wereldkampioen gaf na afloop toe dat hij nog wat wedstrijdritme miste. “Ik ben een beetje stilgevallen na een tussenpunt. Daaraan merk ik dat het competitiegevoel nog niet helemaal top is. Maar ik kan niet anders dan tevreden zijn. Ik was teruggevallen in het tweede deel. Maar ik heb ook maar tien dagen getraind richting deze wedstrijd dus ik denk dat ik ook niet beter kon. Bovendien was het ook niet mijn geprefereerde tijdrit. Maar het blijft wel een goeie prestatie”, was Evenepoel niet te hard voor zichzelf met zijn tweede plaats voor Wout van Aert, die vier seconden achter zijn landgenoot over de streep bolde in het Zwitserse Einsiedeln.

Wereldtopper Küng

“Door de wind verliep het sowieso anders dan in de verkenning, maar ik denk dat Küng dezelfde omstandigheden had dus dat is zeker geen excuus waarom we hier met Van Aert ook nog twee en drie worden. Het was sowieso wat ambetant omdat ik een beetje ben stilgevallen in het laatste stuk wind tegen. Ik mis nog wat ritme maar ik pak toch al wat tijd op andere concurrenten.”

“Küng is op deze korte afstanden erg goed. Met z’n drieën (Küng en Van Aert incluis, red.) hadden we vandaag dezelfde ambitie en we worden 1, 2 en 3 waardoor de favorieten op een zakdoek van elkaar staan. Ik mag niet teleurgesteld zijn, je kan niet alles winnen hé. Maar een goede start van de week in elk geval. Küng is een wereldtopper en hij was de sterkste vandaag”, ging Evenepoel verder, die nog wat dieper inging op het parcours.

Raar parcours

“Ik vond het een raar parcours, in de verkenning wel mooi maar tijdens de koers met iets hogere snelheden was het wel gevaarlijker dan ik dacht. Het was een parcours om heel moeilijk in je ritme te komen, met heel weinig echt rechte stukken. Op die lange bochten kan je ook niet blijven duwen, zoals in de eerste rit van de Giro wel lukte. Het leek dus iets technischer vergeleken met de verkenning”, kwam de wereldkampioen tot zijn conclusie.