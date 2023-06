Bestuurder valt in slaap achter het stuur en ramt muurtje in Tongeren

Tongeren

Een bestuurder veroorzaakte zondagavond een ongeval op de Maastrichtersteenweg, ter hoogte van de Hazelereik, in Tongeren. De man was in slaap gevallen achter het stuur van zijn Volkswagen Polo toen hij richting Tongeren reed. Hij week plots uit nar het linkse rijvak en ramde daarna een bakstenen muurtje in een voortuin. De wagen kwam tot stilstand tegen een betonnen verlichtingspaal.

De oudere man en vrouw waren naar verluidt op de terugweg van hun vakantie. Het koppel werd ter controle overgebracht naar het nabijgelegen ziekenhuis AZ Vesalius.