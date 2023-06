Voor het eerst sinds 2006: afscheidssingle Will Tura in Ultratop 50

Voor de zanger uit Veurne een opmerkelijke prestatie, want het was al geleden van 2006 dat hij nog eens met een single in de hitparade geraakte. Toen was dat het geval met het intussen al lang vergeten Vlaanderen zingt Vlaanderen danst, dat na amper een week al uit de charts vloog. Will noemt Als ik terugkijk een afscheidscadeau voor de fans. Het nummer is gecomponeerd door Will zelf en Bart Peeters heeft de tekst geschreven, waarin hij de dankbaarheid van Will voor zijn carrière en publiek heeft proberen vatten. Steve Willaert, de vaste componist van Tura, heeft de arrangementen uitgewerkt. De muziek is niet ingespeeld door studiomuzikanten, maar wel door de vaste muzikanten van Tura’s band.

Het nummer betekent het officiële einde van de carrière van de keizer van de Vlaamse muziek. Die ongeziene carrière begon voor hem al in 1959 toen hij voor de eerste keer met het nummer Onvergetelijk in de hitparade terecht kwam. Sindsdien belandden er niet minder dan 121 singels van de zanger in de hitlijst. Twee weken geleden maakte Will bekend in het beginstadium van Alzheimer te zitten.