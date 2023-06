Tiener gewond na val bij zwembad van Hengelhoef in Houthalen

Houthalen-Helchteren

Aan het zwembad van Hengelhoef in Houthalen is zondagnamiddag een jonge badgast gevallen en op zijn hoofd terechtgekomen. De MUG en ambulance kwamen ter plaatse. Het slachtoffer kreeg ter plekke de eerste zorgen en werd nadien overgebracht naar het ziekenhuis. Over de juiste oorzaak van het ongeval bestaat nog geen duidelijkheid. Nogal wat badgasten waren geschrokken door het voorval. Volgens eerste informatie zijn de verwondingen niet levensbedreigend.