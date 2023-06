Sam Van Rossom keert na succesvolle jaren in het buitenland terug naar Oostende

Sam Van Rossom maakte zijn debuut bij Oostende in 2005 en op 19-jarige leeftijd. Hij bleef drie seizoenen aan de kust actief en dit met enorm veel succes. Eerst was hij back-up guard onder de ervaren Jean-Marc Jaumin. Dan was hij startende guard en won met Oostende twee titels in 2007 en 2008. Hij won met Oostende ook de Beker van België in 2008. Hij werd verkozen tot Belofte van het Jaar (2006) en werd tweemaal Belgische Speler van het Jaar (2007 en 2008).

In 2008 vierde hij zijn debuut in het buitenland en bij het Italiaanse Pesaro. Vanaf 2010 ging het naar Spanje en was hij drie campagnes bij Zaragoza actief. Dan volgde tien onvergetelijke jaren bij de Spaanse topper Valencia. Hij won de Spaanse titel en tweemaal de EuroCup met Valencia. Sam Van Rossom is één van de beste Belgische basketters in het buitenland. Momenteel is hij in volle revalidatie na een knieoperatie. In augustus en bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen is hij speelklaar.

Met Sam Van Rossom keert een topper en ex-Belgian Lion terug naar de BNXT League. Hij is voor Oostende meteen de gedroomde opvolger voor Dusan Djordjevic (40). Voor de Gentenaar is bij zijn terugkeer naar Oostende de cirkel meteen rond. Woensdag wordt de levende legende van Valencia, zijn rugnummer 9 wordt uit de rotatie genomen en zijn shirt zal in de zaal van de Spaanse club omhoog worden gehesen, in Oostende voorgesteld.