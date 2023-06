Man komt om het leven bij duikongeval in kanaal aan Neerpeltse watersportclub

Pelt

In Neerpelt is zondagnamiddag een man om het leven gekomen bij een duikongeval in het kanaal ter hoogte van de Neerpeltse Watersportclub. Hij was aan het duiken in een duikuitrusting.

Zijn vriend die aan de oever zat zag plots dat hij boven water kwam en om hulp riep. De vriend die geen duikpak droeg, sprong hem na. Hij kreeg zijn kameraad echter niet alleen op het droge. Het slachtoffer had zijn uitrusting, waaronder de duikflessen, al gedeeltelijk uitgedaan, maar zou zijn loodgordel nog gedragen hebben. Al werd deze door de brandweer wel uit het water gevist. Net zoals een metaaldetector die het slachtoffer bij zich had toen hij ging duiken.

Hulp van jongeren

Drie jongeren van de Watersportclub zijn nog in het water gesprongen en hebben het slachtoffer mee op het droge geholpen. De hulpdiensten waren op dat moment al gealarmeerd. Zij kwamen snel ter plaatse om de duiker te redden. Ze hebben nog geprobeerd om de man te reanimeren, maar hun hulp kon niet meer baten. De duiker is aan de oever van het kanaal overleden.

Britt Abrahams passeerde met haar gezin toen de jongens het slachtoffer probeerden op het droge te krijgen. “Mijn man heeft ook nog geholpen”, vertelt de aangeslagen vrouw. “Vervolgens ben ik nog beginnen reanimeren samen met een van de jongens. Tot de hulpdiensten het overnamen. Ik voelde nog slechts een heel lichte polsslag.”