Krachtig Oostende zet in warme omstandigheden de puntjes op de i tegen ZZ Leiden

Bij een temperatuur die schommelde tussen 32 en 34 graden in de sporthal van Leiden heeft Filou Oostende het tweede finaleduel tussen de twee kampioenen verdiend met 63-76 gewonnen. De West-Vlamingen strijden dinsdagavond in eigen huis tegen ZZ Leiden om de BNXT-titel.

Aanvankelijk wou Oostende slechts onder voorbehoud spelen omdat de temperatuur veel hoger was dan wat het FIBA-reglement (28 graden) voorschrijft. De FIBA schrijft dat voor omwille van de veiligheid van spelers en toeschouwers. Onder die voorwaarde van voorbehoud wou Leiden niet basketten. Uiteindelijk waren beide coaches na overleg met de refs en de liga-verantwoordelijken het eens om deze finale, met een kwartiertje uitstel, toch aan te vatten.

Tyree (5), van der Vuurst (2) en Jovanovic (1) openden de wedstrijd met een opmerkelijke 0-8-run. Leiden beging snel vier ploegfouten en liet zich ook vroeg op vier balverliezen betrappen. Schaftenaar bracht de thuisploeg aan 12-11 voorop maar Bleijenbergh beëindigde het initiële kwart aan 14-15.

Jovanovic en Barcello scoorden de eerste korven van het tweede kwart: 14-19. De hoge intensiteit van de fysieke wedstrijd hield de score laag. De aanvallende uitvoering liet bij beide teams te wensen over. Leiden leidde even met 21-20 maar van der Vuurst stuurde zijn team naar een 24-30-rustscore.

Enthousiast vatten de Oostendenaars het derde bedrijf aan. Troisfontaines en Gillet tekenden de eerste korven aan. Bij 30-39 na een dunk van Tyree in de 25ste minuut vroeg Leiden meteen een time-out aan. De eerstetienountenkloof was een feit na een korf van Buysschaert. Gillet en van der Vuurst driepunterden zelfs naar een 31-47-voorsprong. Oostende tekende vier op vijf bommen in dat derde bedrijf aan. Met Leiden ben je echter nooit klaar. De Nederlanders halveerden via Van Bree de kloof tot 41-49.

Oostende controleerde opnieuw het spelbeeld. Na het halfuur (43-52) driepunterden Thurman, Buysse en Barcello naar 51-67. Dit gaven de Zeekapiteins niet meer uit handen. Na de verrassende thuisnederlaag van vrijdagavond zette Oostende met een kordate reactie in een heet Leiden het puntje op de i. Met 15 punten, 7 rebounds en 4 assists was Pierre-Antoine Gillet opnieuw de uitblinker van een sterk, veerkrachtig Oostends geheel dat vijf driepunters meer scoorde dan Leiden (11 op 23 tegen 6 op 22).

Dinsdagavond volgt de derde en beslissende playoff-finale in Oostende. ZZ Leiden, een heel sterke uit-ploeg, kan nog steeds zijn BNXT-titel verlengen, Filou Oostende hoopt zijn eerste BNXT-titel te vieren.