Victor Campenaerts wordt op slotdag Dauphiné nog onttroond als bergkoning: “Zulke drama’s maken de sport mooi hé”

“Ach, zulke drama’s maken de sport ook mooi hé. Als er iemand de bergtrui wint met 50 punten voorsprong op de tweede, dan is dat niet echt plezant. In de atletiek wint altijd de beste de 800 meter. In wielrennen kan dat dus wel dat ik zo’n trui mag ambiëren. In de gruppetto vroegen ze me doorlopend hoe het zat. We hoorden dat Ciccone 35 seconden voorsprong had en dat hij de trui zou nemen indien hij won. Iedereen zei me dat hij het onmogelijk zou volhouden met Vingegaard achter zijn veren, maar het is wel gebeurd. Ik was mee in de ontsnapping van de dag, maar daar zaten allemaal renners in die in een andere liga spelen. Ik zei direct tegen Julian Alaphilippe: ge moet mij meepakken, want je hebt me nodig voor de vlakke kilometers. En geef me in ruil de punten op de eerste twee cols. Ik zei daarna tegen Julian en Tiesj dat ze op de volgende cols de punten moesten verdelen. Ik heb in die vallei dan ook smoorhard gereden. Bij momenten konden ze mijn wiel niet houden. Ik had schrik dat Vingegaard te veel punten zou pakken, dus wou ik dat die mannen voorop bleven. Ik ben die Ciccone uit het oog verloren. Je mag dat vragen aan Giulio: was je voorop gebleven zonder Campenaerts? Hij zou geantwoord hebben: neen. Ik ken hem niet zo goed. Ciccone ging me ook niet flikken, maar door collateral damage pakt hij de trui die hem niet interesseerde. En mij wel.”

