Stefan Küng klopt Belgen in openingstijdrit Ronde van Zwitserland, Evenepoel vier seconden sneller dan Van Aert

Stefan Küng heeft de openingstijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. Met een enorm sterk tweede deel maakte Küng het verschil. Remco Evenepoel werd tweede op vijf seconden, Wout van Aert kende niet zijn beste tijdrit en moest tevreden zijn met de derde plaats op tien seconden. Geen Belgisch feestje dus in Zwitserland.

De Ronde van Zwitserland trapte af met een vlakke tijdrit van 12,7 kilometer en zeker vanuit Belgisch oogpunt was de strijd tegen de klok iets om naar uit te kijken, want zowel Wout van Aert als Remco Evenepoel stonden in Einsiedeln aan de start. Door het afzeggen van Filippo Ganna waren beide Belgen ook de topfavorieten voor de winst, al waren er met Stefan Bissegger, Stefan Küng en Rohan Dennis nog kapers op de kust.

De eerste richttijd kwam op naam van Italiaans kampioen Matteo Sobrero. De renner van Team Jayco AlUla dook met zijn tijd van 13’51” als eerste onder de veertien minuten. Dennis konden we al meteen afschrijven voor de ritzege, want de Australiër kwam niet eens in de buurt van de tijd van Sobrero. Ook Tom Pidcock had niet zijn beste dag en moest een halve minuut toegeven op de Italiaanse kampioen.

Sheffield onttroont Sobrero, Uijtdebroeks verliest veel tijd

Renner na renner dook aan het tussenpunt halverwege het parcours onder de tijd van Sobrero, maar de Italiaan moet een geweldig tweede deel gereden hebben, want aan de finish beten ze een voor een hun tanden stuk op zijn tijd. Het was wachten op de grote kanonnen om de tijd van Sobrero te verbeteren.

Althans dat dachten we, want Magnus Sheffield hield stand in het tweede deel van de tijdrit en dook bijna tien seconden onder de tijd van Sobrero. Cian Uijtdebroeks verging het minder goed: de 20-jarige Belg was bijna een minuut trager dan Sheffield.

Gebalde apotheose

En zo was het stilaan tijd voor de toppers. Stefan Bissegger was de eerste favoriet die van start ging, een minuutje later was het de beurt aan zijn landgenoot Stefan Küng. Met ook Wout van Aert en Remco Evenepoel meteen erna aan het vertrek kregen we een gebalde apotheose van deze openingstijdrit. Wie van deze vier zou de zege pakken? Of bleef de toptijd van Sheffield verrassend staan?

Aan het tussenpunt zette Bissegger pas de achtste tijd neer, Küng bleef een seconde boven de tijd van Sheffield. Van Aert was ook vijf seconden trager dan Sheffield, terwijl Evenepoel twee seconden toegaf op de Amerikaan van INEOS-Grenadiers. Het beloofde een secondenspel te worden.

Küng had een geweldig tweede deel gereden en dook elf seconden onder de tijd van Sheffield. Konden de Belgen nog onder deze tijd duiken? Bij Van Aert was het antwoord nee, want de renner van Jumbo-Visma was tien seconden trager dan de Zwitser. En ook Evenepoel geraakte niet aan de tijd van de Zwitser. De Belgisch kampioen tijdrijden kon zich wel optrekken aan het feit dat hij vier seconden sneller was dan Van Aert en zo beslag legde op de tweede plaats.

Evenepoel moet tevreden zijn met een tweede plek in de openingstijdrit. — © EPA-EFE

Küng: “Ik wilde de verwachtingen niet te hoog leggen”

Küng is er in een tijdrit zo vaak dicht bij, maar grijpt ook vaak net naast de zege. Deze keer was het dus wel raak. “Deze ochtend had ik het er nog over met een vriend dat ik al zo vaak in de top vijf eindigde in een tijdrit. We moesten twee jaar terug gaan om een tijdrit te vinden waar ik niet in de top vijf eindigde. De afgelopen tijdritten mistte ik de overwinning vaak op een haar na. Het voelt als een grote opluchting om hier te winnen voor eigen publiek en in de aanwezigheid van mijn vrouw, mijn zoon en mijn familie.”

Toch kwam Küng met twijfels naar deze Ronde van Zwitserland. “Omdat de tijd tussen de Giro en deze wedstrijd zo kort was. Ik deed wat trainingen op hoogte en werkte heel hard. Ik voelde me woensdag heel moe en vanaf dan heb ik me gewoon gefocust op herstel. Ik had niet voor de volle honderd procent vertrouwen in mezelf, maar de aanwezigheid van mijn familie en vrienden gaf me dat beetje extra motivatie. Ik wist dat ik het goed kon doen, maar wilde de verwachtingen ook niet te hoog leggen. Maar ik ga er altijd volledig voor en het draaide nog een keer goed uit.”

Uitslag:

1. Stefan Küng 13’31”2. Remco Evenepoel +6”3. Wout van Aert +10”4. Magnus Sheffield + 11”5. Johan Price-Pejtersen +17”6. Mattias Skjelmose + 19”7. Matteo Sobrero + 20”8. Stefan Bissegger + 20”9. Kasper Asgreen + 23”10. Juan Ayuso + 25”