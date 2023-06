Roekeloze automobilist speelt wagen kwijt in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder

Een roekeloze chauffeur moest vrijdagavond zijn wagen afgeven. Het ging om een bestuurlijke inbeslagname nadat hij betrapt werd op gevaarlijk rijgedrag. De feiten deden zich voor in en rond de wijk Lindeman in Heusden-Zolder. Daar vond een evenement rond autotuning plaats en de politie wilde een van de aanwezigen controleren. Die persoon had daar geen zin in en sloeg op de vlucht. Uiteindelijk konden de achtervolgende agenten hem intercepteren. Omdat hij onderweg halsbrekende toeren had uitgehaald moest de gevatte automobilist zijn wagen laten staan.