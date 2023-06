Jasper Philipsen snelt machtig naar de overwinning in Elfstedenronde, Ewan en Jakobsen mee op podium

“Met het uitvallen van Kielich en Rickaert waren er wel twee pionnen minder voor de sprint”, begon winnaar Philipsen in zijn flashinterview bij Sporza. “Maar op zich weet ik wel hoe ik mijn plan moet trekken. Ik zat uiteindelijk in een goede positie om te sprinten. Mijn grootste zorg vandaag was om niet oververhit te raken want de hitte was wel dodelijk.”

Volgende week vindt de Baloise Belgium Tour plaats en ook daar hoopt Philipsen een sprintoverwinning te pakken. “Mathieu (van der Poel, red) is er onder meer dan weer bij. Hopelijk is het niet te erg gesteld met Jonas (Rickaert, red) want hij is ook in aanloop naar de Tour een belangrijke schakel”, besluit de Vlam van Ham.

Later meer!

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen