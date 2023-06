Honderden jongeren trotseerden zaterdagnamiddag de hitte om de officiële opening van het nieuwe ‘Red Court’ in Winterslag mee te maken. De reden? Leandro Trossard was als ambassadeur aanwezig. Ook voor ons maakte de Rode Duivel even tijd. “Ik kijk er enorm naar uit om volgend seizoen te debuteren in de Champions League.”