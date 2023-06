De schade was groot, maar de kindjes konden gered worden. De mama werd afgevoerd met brandwonden. — © Joerie Dewagenaere

Deerlijk

In de Veldstraat in Deerlijk is een vrouw gewond geraakt bij een autobrand. Ze kon met haar man nog net haar kindjes uit de wagen halen. Ook het huis en een bijbouw raakten ernstig beschadigd.