Onze tv-tips: een voetbaltragedie, Sandra Bullock en het beest van Amsterdam

Heizel 1985

Canvas, ma 21.20u

Een herneming van een van de beste documentaires van vorig seizoen. Over de dramatische gebeurtenissen op 29 mei 1985 in Brussel. Er kwamen 39 mensen komen om het leven bij zware rellen tussen Liverpool en Juventus. Frank Raes was aanwezig en praat nu met ooggetuigen van toen. In deze eerste aflevering praat hij in Turijn met Italiaanse slachtoffers, spelers en fans die het drama meemaakten. (tove)

Murder by Numbers

Play5, ma, 20.35u

Sandra Bullock en Ryan Gosling, wat wil je nog meer voor een spannende misdaadthriller. Twee schooljongens willen de perfecte misdaad willen plegen. Wanneer in een bos aan de Californische kust het lijk van een jonge vrouw wordt aangetroffen, komen inspecteur Mayweather en haar nieuwe collega Kennedy al gauw bij de tieners uit. Maar die hebben een ijzersterk alibi. (tove)

2Doc: Het beest van Amsterdam

NPO2, ma, 20.30u

Een documentaire over een donkere bladzijde in de Nederlandse oorlogsgeschiedenis. Het leven van vechtsportlegende Jon Bluming staat vanaf zijn vroege jeugd in het teken van extreem geweld. Traumatische ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koreaoorlog maakten van hem de vechtmachine waar mensen bang voor zijn. Deze docu brengt zijn opmerkelijke leven in beeld. (tove)