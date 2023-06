Baby Liony belandt op intensieve zorg na dagje bij onthaalouder: onderzoek naar shakenbabysyndroom

Een Oost-Vlaamse crèche is tijdelijk geschorst nadat een baby er onwel is geworden. In het ziekenhuis bleek volgens de ouders dat het kindje een hersenbloeding kreeg als gevolg van het shakenbabysyndroom.

Tony en Lieselotte Ingelrest uit Zelzate, de ouders van het baby’tje, maakten het tragische incident zelf kenbaar op hun Facebookpagina. “Hartverscheurend en nooit gedacht dat dit verhaal zo dicht zou komen. Elke dag je dochter veilig afzetten aan de crèche vol vertrouwen, en dan gebeurt er daar toch zo iets?”

De Gentse bokser Lee Ingelrest (24), de oudste zoon van Tony, doet in hun plaats het relaas. “De mama heeft Liony donderdagochtend veilig afgezet aan de crèche. Maar toen mijn vader haar om 16 uur ging ophalen en de Maxi-Cosi overhandigd kreeg, merkte hij meteen dat het kindje er zo raar bijlag. ‘Ze is een beetje moe’, zeiden ze in de crèche. Maar mijn vader zei dat dit niet klopte. Hij nam het meisje op en merkte meteen dat ze heel slap was en dat er iets aan de hand was.”

Meteen werden de hulpdiensten verwittigd. Een ambulance bracht het kind naar het ziekenhuis. “Op intensieve zorgen hebben de artsen een hersenbloeding bij haar vastgesteld”, zegt Lee Ingelrest. “Dat kan in principe vanzelf komen, maar de artsen deden verder onderzoek en op het netvlies van haar ogen zat ook bloed. En dat kan alleen maar komen door te schudden. Dan hebben de dokters het shakenbabysyndroom vastgesteld.”

Vader Tony kon het amper geloven, zegt zijn zoon. “Hij was volledig overstuur.” Ook moeder Lieselotte schrijft dat op Facebook. “De dokters hebben mij tien keer moeten uitleggen dat dit echt serieus is en niet ok is. Het is enorm pijnlijk uw kind zo te zien vechten en pijn hebben door toedoen van een ander.”

Het kindje in inmiddels stabiel, maar volgens Lee Ingelrest gebeuren er nog veel onderzoeken. “We hopen dat er geen blijvende letsels zijn. Wij moeten nu rustig proberen blijven.”

Bij het Agentschap Opgroeien bevestigen ze dat er een kindje is opgenomen in het ziekenhuis. “We kunnen bevestigen dat er donderdag een kindje met een letsel naar het ziekenhuis is overgebracht”, zegt woordvoerster Nele Wouters. “Op basis van deze gegevens hebben we besloten deze opvang tijdelijk te schorsen. We hebben deze beslissing genomen in het belang van alle betrokkenen omdat we meer info willen over wat er donderdag gebeurd is. Het is cruciaal om dat nu snel te weten.”