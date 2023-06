Belgen boven op Madeira: Bart Swings en Jason Suttels heersen in skeelermarathon

Belgische skaters hebben zondag in Funchal de marathon van Madeira beheerst. Jason Suttels en Bart Swings passeerden in Funchal vrijwel gelijktijdig op hun gemak de eindstreep.

Honderd meter voor de finish knepen beiden in de remmen en overlegden kort. De jury wees Suttels aan als winnaar, verschil in tijd 65-duizendste seconde. De Duitser Felix Rijhnen, die derde werd, completeerde het succes voor de ploeg van Powerslide.

Het was de tweede marathon in een reeks van zes voor de World Inline Cup. Vorige week won Swings in Rennes met veel overtuiging de eerste wedstrijd. De triomf van Suttels was een primeur. De komende weken en maanden staan races in L’Aquila (Italië), Harbin (China), Berlijn (Duitsland) en Sarasota (Verenigde Staten) op het programma.

Met start en finish op de Avenida Sa Carneiro moesten de skaters een ronde van 3,3 kilometer langs de boulevard afleggen. Al in de eerste van dertien omlopen formeerde zich op het door regen natte asfalt een kopgroep van vijf man met drie Belgen: Swings, Suttels en Indra Médard. Ze hadden gezelschap van Rijhen en de Deen Stefan Due Schmidt.

Nadat halverwege de race een aanval van Rijhnen was afgeslagen, demarreerde Swings, die vorig jaar in Funchal had gewonnen. Alleen Suttels slaagde er in zijn ploeggenoot te achterhalen. Op de finish bedroeg de voorsprong van de Belgen ruim een halve minuut. Médard eindigde als vijfde.

Bij de vrouwen ging Stien Vanhoutte lang goed mee. Op het snel drogende wegdek was het echter zwaar om met regenwieltjes te skaten. De zege ging naar de Colombiaanse Aura Quintana.