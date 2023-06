Kinderen stellen 6 landen voor in videoclip tijdens alternatief schoolfeest De Warande

Geen klassiek schoolfeest in de school voor buitengewoon onderwijs De Warande in Diest afgelopen weekend, wel een ‘Worldtour’ in de vorm van een wandeling met filmpjes waarin de kids figuurlijk rond de wereld trekken, zelfs tot in Mexico.

“Een gewoon feest met kinderen op een podium op de speelplaats zou voor onze kinderen te druk zijn”, zegt directeur Greet Thijs van de school. “De aanwezigheid van kinderen met banden uit andere landen en culturen bracht ons op een idee: filmpjes maken in de sfeer van die andere culturen. Onze school telt twaalf klassen. Per twee klassen gingen ze aan de slag rond zes landen: Egypte, Ghana, Frankrijk, Marokko, Mexico en België zelf. Op een wandeling zijn de filmpjes dankzij het scannen van een QR-code te bekijken. Om het extra spannend te maken krijgen de wandelaars over elk land nog een vraagje. Wie alles juist beantwoordt, maakt kans op een prijs.”

Meespelen in een filmpje, dat was Lisa Hulsmans (12) van Klas B op het lijf geschreven. “Ik volg zang en piano”, vertelt ze. “Zingen en dansen zijn mijn lange leven.” Geen beter land denkbaar om uit te beelden dan Mexico. “De mama van mijn goede vriendin Laiza is afkomstig van Mexico”, legt Lisa uit. “Juf Marijke had mij een pracht van een jurk mee naar school gebracht: een combinatie van zwart, geel en rood. Heerlijk om daarin te dansen. Bij het draaien waaide de jurk mooi op.” Op het podium heeft Lisa het perfecte voorbeeld: “Marthe van K3! Zij kan het beste zingen en dansen. Ik heb K3 in een Meet & Greet zelfs al ontmoet. Binnenkort ga ik nog naar een optreden”, glundert ze.

Lekkernijen

De deelnemers aan de wandeling bliezen bij de terugkeer de loftrompet. “Het was een prachtig optreden van de klas met kleindochter Lisa als een echte flamencodanseres”, zegt bompa Rob fier. “Haar stralende lach bij het dansen sprak boekdelen. Het is heel prettig te ervaren dat de school rekening houdt met het welzijn van elk kind en kiest voor een alternatief schoolfeest met een aangename wandeling door het prachtige kader van het Warandepark.”

In de school zelf konden de wandelaars aan standjes ook nog proeven van de cultuur van de andere landen. Letterlijk en figuurlijk. “De mama van Laiza heeft Mexicaanse lekkernijen bereid, en die vallen duidelijk in de smaak”, besluiten juf Marijke Gorissen en collega Sara Willekens.