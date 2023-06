Zwembad Kapermolen in Hasselt is volledig volzet

Hasselt

De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) meldt dat het zwembad Kapermolen in Hasselt zondag helemaal is volgelopen. Wie nog van plan is om te gaan zwemmen, geraakt er niet meer binnen. De maximumcapaciteit ligt momenteel op 1.000 bezoekers per tijdslot. Een aantal dat afhankelijk is van het aantal aanwezige redders.