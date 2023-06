Schotse ex-premier Nicola Sturgeon opgepakt in kader van onderzoek naar partijfinanciering

Nicola Sturgeon — © via REUTERS

Nicola Sturgeon, de voormalige Schotse premier, is opgepakt in het kader van een onderzoek naar de partijfinanciering van haar Scottish National Party (SNP). Dat meldt Police Scotland volgens verschillende Britse media.

Sturgeon, die begin april opstapte als premier en SNP-leider, werd gearresteerd vanwege beschuldigingen van financieel wangedrag door SNP, aldus The Guardian. Ze is de derde persoon die werd opgepakt in het kader van ‘Operation Branchform’, het onderzoek van de Schotse politie naar beschuldigingen tegen de partij van financieel gesjoemel met meer dan 600.000 pond (ruim 700.000 euro) aan donaties van een onafhankelijke campagne.

De politie bevestigde dat Sturgeon werd opgepakt en wordt ondervraagd door de politie.

Op 5 april vond al een huiszoeking plaats in de woning van Sturgeon en het partijhoofdkwartier in Edinburgh. Ook Sturgeons echtgenoot Peter Murrell, de vroegere CEO van SNP werd opgepakt, maar hij werd zonder vervolging vrijgelaten.