Man verschanst zich in woning in Schaffen, politie is massaal aanwezig

Een man van 35 jaar verschanst zich, mogelijk gewapend, sinds zondagochtend 9 uur in zijn woning aan Pater Daemsstraat in Schaffen bij Diest. De straat is afgesloten en de politie is massaal aanwezig.

Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. “Een man heeft zich inderdaad verschanst in zijn woning”, zegt Sarah Callewaert van het parket van Leuven. “Op dit moment doen politiediensten er alles aan om de situatie op een veilige manier af te handelen. We hebben geen zicht op de intenties van de man, dus we blijven voorzichtig.”

Hoe de politie de melding binnen kreeg, is niet duidelijk. Volgens familie ter plaatse heeft de man die zich verschanst, psychische moeilijkheden, maar zou hij niemand kwaad doen. De man is ook alleen in de woning. Er zijn dus geen andere personen betrokken.