Yanina Wickmayer steekt in Engeland derde ITF-titel van 2023 op zak

Wickmayer versloeg in de finale de Britse Katie Swan (WTA 162) in drie sets: 2-6, 6-4 en 7-6 (7/1). De partij duurde 2 uur en 38 minuten.

De 33-jarige Wickmayer won vrijdag de finale van het dubbelspel in Surbiton. Samen met de Amerikaanse Sophie Chang versloeg ze de Britse derde reekshoofden Alicia Barnett en Olivia Nicholls met 6-4 en 6-1 in de finale. Het was al de vijfde dubbeltitel op het ITF-circuit voor Wickmayer dit seizoen.

In het enkelspel won Wickmayer eerder in 2023 op ITF-niveau de toernooien in Trnava (W100) en Tallinn (W40). In totaal veroverde ze veertien ITF-titels. De voormalige nummer 12 van de wereld (in 2010) telt ook zes WTA-titels op haar palmares (waaronder een WTA 125).