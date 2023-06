Giulio Ciccone wint slotrit Dauphiné en pakt zo in extremis bergtrui af van Victor Campenaerts, Jonas Vingegaard is eindwinnaar

Giulio Ciccone heeft de loodzware slotrit van de Dauphiné gewonnen. De Italiaan zat mee in de vlucht van de dag en hield op de steile slotklim stand tegenover de groep der favorieten. Door de ritzege pakte Ciccone in extremis ook de bergtrui af van Victor Campenaerts. Jonas Vingegaard reed zijn concurrenten nog maar eens uit het wiel en pakte de eindzege.

Doorgaans staat de slotdag van de Dauphiné bol van de spanning om de eindzege, maar door de suprematie van Jonas Vingegaard de afgelopen dagen en zijn voorsprong van 2’11” in het algemeen klassement op eerste achtervolger Adam Yates leek de strijd om de eindzege al gestreden. Of Vingegaard zou al een serieuze inzinking moeten krijgen. Met maar liefst zes beklimmingen - goed voor 4160 hoogtemeters - in 152,8 kilometer was de slotrit alvast loodzwaar. Zeker de extreem steile slotklim (1,8 kilometer aan 14,2 % met stukken tot 26 %) boezemde de renners angst in.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Naast de strijd om de rit- en eindzege stond er ook voor een Belg nog iets op het spel, want Victor Campenaerts begon als leider van het bergklassement aan de laatste dag. Zijn voorsprong van negen punten op Pierre Latour en twaalf punten op Vingegaard was allesbehalve geruststellend. Onderweg bergpunten sprokkelen was dus de boodschap en die opdracht had Campenaerts begrepen. De Belg van Lotto-Dstny probeerde het dan ook meteen bij de start.

Campenaerts leek ook te slagen in zijn opzet toen hij met een tiental renners wegreed, maar op de eerste beklimming van de dag werd er in het peloton versneld en kwam alles weer samen. Een spervuur van aanvallen volgde, maar weer was het Campenaerts die mee was. Hij kwam als eerste boven op de Col de Pinet, goed voor vijf bergpunten. In zijn zog volgden de jarige Julian Alaphilippe, Giulio Ciccone, David De La Cruz, Clément Champoussin en Franck Bonnamour. Ook Tiesj Benoot, Nelson Oliveira en Matteo Trentin sloten even later aan.

Campenaerts in de bergtrui leidt de kopgroep — © AFP

Devenyns en De Gendt geven op, vluchters krijgen drie minuten

Ook op de tweede klim van de dag pakte Campenaerts vijf bergpunten. De andere Belgen verging het ondertussen minder goed, want zowel Dries Devenyns als Thomas De Gendt moesten het peloton al vroeg laten gaan en gaven op. In dat peloton nam BORA-hansgrohe, de ploeg van de vierde in de stand Jai Hindley, de koers in handen. Het verschil met de vluchters was al opgelopen tot drie minuten en zo vormde Alaphilippe, die zevende stond in het klassement op 3’48”, een bedreiging voor de klassementsrenners.

Op de Col du Granier, een klim van buitencategorie, ging het vooraan te snel voor Campenaerts. Voor de Belg was het vanaf dan vooral hopen dat Alaphilippe of Ciccone de rit niet zouden winnen, want ook zij hadden al wat bergpunten op de teller staan. De Fransman voelde zich alleszins goed, want enkel Benoot, Ciccone en in tweede instantie Champoussin konden zijn versnelling beantwoorden. Onder impuls van Jumbo-Visma ging ook in het peloton het tempo de hoogte in. Het verschil met de kopgroep werd zo teruggebracht tot 1’45”.

Benoot helpt Campenaerts een handje

Maar Alaphilippe en Ciccone waren niet bezig met de bergtrui, want op de Col du Granier maakten ze geen aanstalten om als eerste boven te komen. Op de Col du Cucheron eenzelfde verhaal: Benoot die niets in de weg wordt gelegd en zo de bergpunten voor de neus van Alaphilippe en Ciccone wegkaapt. Een vriendendienstje van Benoot voor Campenaerts?

Ondertussen hadden de vier leiders het gezelschap gekregen van Jonathan Castroviejo, die de sprong vanuit het peloton had gemaakt. Straffe kost, al moest de Spanjaard al snel zijn inspanning bekopen toen Ciccone versnelde. Enkel Alaphilippe kon nog even volgen, maar ook hij moest de Italiaan laten gaan.

Ciccone of toch een klassementsman?

Met een voorgift van 35 seconden op de verrassend sterke Antonio Pedreiro en 50 seconden op de groep der favorieten begon Ciccone aan de extreem steile La Bastille. Het zag er alsmaar beter uit voor de Italiaan, die bij etappewinst in extremis de bergtrui over zou nemen van Campenaerts. Op een kilometer van de meet ging Vingegaard nog op zoek naar Ciccone, maar de sprong van de Deen kwam te laat. De renner van Trek-Segafredo hield uiteindelijk nog makkelijk stand en pakte zo de ritzege én de bergtrui. Vingegaard pakte de eindzege, Campenaerts bleef met lege handen achter.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Jonas Vingegaard: “Ik ben verrast door de grote verschillen”

“Ik ben heel blij met de eindoverwinning in de Dauphiné”, begon Vingegaard. “Het is een heel grote koers, zelfs een van de grootste ter wereld. Natuurlijk was het zonder het team nooit gelukt. Iedereen was enorm sterk deze week. Ik stond er nooit alleen voor.”

De Deense Tourwinnaar was na aankomst toch ietwat verrast over de grote verschillen in het algemeen klassement. “Ik ben in goede vorm en heel tevreden met hoe de week is verlopen. Maar de verschillen in het klassement zijn wel groot en dat verrast me wel”, concludeerde hij.

De Dauphiné was voor Vingegaard de ideale voorbereiding op de aankomende Ronde van Frankrijk. “Nu ga ik even ontspannen en dan kan ik beginnen aan de laatste voorbereidingen voor de Tour”, klonk het bij de kopman van Jumbo-Visma. “Ik heb niet heel veel werk meer, maar ik moet me nog wel even klaarstomen”, aldus een tevreden Vingegaard.