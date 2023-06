ROLAND GARROS. Aziatisch duo Hsieh/Wang kroont zich verrassend tot winnaar dubbeltoernooi bij de dames

De slotdag van Roland Garros staat natuurlijk volledig in het teken van de mannenfinale tussen Novak Djokovic en Casper Ruud, maar in de voormiddag stond al een andere finale op het programma. Het dubbeltoernooi bij de vrouwen werd gewonnen door het Aziatische duo Hsieh Su-Wei / Wang Xinyu.

Het duo haalde het in 3 sets van het Noord-Amerikaanse duo Taylor Townsend / Leylah Fernandez. Nochtans ging de eerste set met 1-6 naar Townsend en Fernandez. Het duo kreeg daarna zelfs in set 2 via een tiebreak de kans om de match te beslissen, maar daarna keerde het volledig.

Het Aziatische duo sleepte die tiebreak binnen, dus moest een derde set de beslissing brengen. Daarin waren Hsieh en Wang ontketend en trokken ze de set met 6-1 naar zich toe. Zo mag het duo zich verrassend tot winnaar kronen van het dubbeltoernooi op Roland Garros, een prachtige prestatie van beide dames.