Actrice wilde kilo’s verliezen met Ozempic, maar werd er ziek van: “Het was niet leefbaar”

Amy Schumer (42) heeft in een talkshow toegegeven dat ze een tijdje Ozempic gebruikte om te vermageren. Het diabetesmedicijn maakte de actrice echter zo ziek dat ze ermee stopte. In hetzelfde interview klaagt Schumer aan dat zoveel celebs liegen over het gebruik van de vermageringsprik.

“Vorig jaar heb ik Ozempic geprobeerd”, gaf Schumer donderdag toe in Watch What Happens Live with Andy Cohen. Ozempic is een medicijn voor diabetici dat ook als vermageringsmiddel voor obesitaspatiënten werkt. Het is een slecht bewaard geheim dat de spuiten in Hollywood niet alleen gebruikt worden om zwaar overgewicht te bevechten, maar vooral om te voldoen aan het erg slanke schoonheidsideaal.

Comédienne Amy Schumer, die eerder ook al toegaf een liposuctie te hebben ondergaan, vertelde Andy Cohen over haar slechte ervaring met het medicijn. “Ik was één van die mensen die er zo ziek van werd. Ik kon niet meer spelen met mijn zoon”, zegt ze over de 4-jarige Gene. “Ik was zo mager. Het was niet meer leefbaar.”

Het is dan wel een slecht bewaard geheim, openlijk praten over hun Ozempic-gebruik doen celebs tot nog toe niet. Amy Schumer klaagt aan dat er zo vaak gelogen wordt. “Iedereen gebruikt het of heeft het geprobeerd, maar iedereen liegt erover. Dan zeggen ze ‘ik eet gewoon kleinere porties’. Shut the fuck up. Je gebruikt Ozempic, of één van die dingen. Wees toch eerlijk tegen de mensen.”