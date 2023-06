Europese Commissie stelt Tunesië 900 miljoen euro in het vooruitzicht

De Europese Commissie heeft het economisch zwaar aangeslagen Tunesië financiële hulp ter waarde van 900 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld. Een bijkomend bedrag van 150 miljoen euro kan onmiddellijk beschikbaar zijn als begrotingssteun, zo heeft Commissievoorzitster Ursula von der Leyen zondag in het bijzijn van de Italiaanse premier Giorgia Meloni en de Nederlandse premier Mark Rutte gezegd na gesprekken in Tunis.