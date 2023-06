Menhirs op historische site in Frankrijk moeten plaatsmaken voor doe-het-zelfzaak

De burgemeester van Carnac, Olivier Lepick, houdt vol dat hij zich aan de wet hield bij het verlenen van de bouwvergunning voor de nieuwe ijzerwinkel Mr Bricolage. Het gebied ligt in de regio Bretagne in Frankrijk, langs de winderige Atlantische kust en staat bekend om zijn uitgestrekte velden met stenen uit het Neolithicum, de zogenaamde “menhir”.

Volgens Lepick hebben opgravingen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd op de locatie uitgewezen dat deze een “lage archeologische waarde” had en geen archeologische bescherming diende te krijgen.

De verwijdering van de menhirs werd onder de aandacht gebracht van de nationale media door een blogpost van de plaatselijke amateurarcheoloog Christian Obeltz. Die had de plaatselijke autoriteiten online beschuldigd van het uitvoeren van verschillende acties “die deze wereldwijd erkende site vernietigen”.

UNESCO

De site maakt deel uit van een aanvraag voor de UNESCO Werelderfgoedstatus die eind september zal worden ingediend bij het Franse ministerie van Cultuur, aldus de blogpost. “Of het nu weinig is of niet, [de site] heeft een archeologische waarde,” vertelde Obeltz aan BFMTV.

Ondertussen vertelde Lepick donderdag aan de Franse nieuwszender CNews dat de berichtgeving over de controverse door de Franse media “niet de realiteit” van de situatie ter plaatse weergeeft. “Er waren nooit 39 menhirs op deze plek. De preventieve opgravingen die we in 2015 hebben uitgevoerd tonen dit duidelijk aan,” zei Lepick.

Hij zei dat de stenen zich in een commerciële zone bevonden, tegenover een tankstation, in de buurt van een supermarkt en een recyclingcentrum. “Het is echt niet het soort beelden dat in bepaalde media-artikelen wordt beschreven. Ik heb het gevoel dat ik de Mona Lisa heb vernield als ik bepaalde artikelen lees,” benadrukte Lepick. “Er waren geen archeologische overblijfselen van voldoende waarde om de bouwvergunning te weigeren,” zei de burgemeester.

Op donderdag retweette de Franse extreemrechtse politica Marine Le Pen een link naar een artikel in de plaatselijke Franse krant Ouest France, waarin ze de verwijdering “betreurenswaardig” noemde en opmerkte dat de Franse staat “noch onze burgers noch ons erfgoed beschermt”.