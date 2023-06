‘Jurassic park’ wordt 30: Spielbergs succesvolste film aller tijden, maar de opnames waren een hel

Steven Spielberg viert feest, want vandaag is het precies dertig jaar geleden dat de klassieker ‘Jurassic park’ in de bioscopen verscheen. Nog steeds is het zijn succesvolste film ooit, maar de opnames kostten bloed, zweet en tranen. Tegelijkertijd werkte hij immers aan die andere klassieker ‘Schindler’s list’.

1993. Het jaar waarin Tsjechoslovakije werd gesplitst en Bill Clinton zijn intrek nam in het Witte Huis. Het jaar waarin koning Boudewijn overleed en Steven Spielberg niet één, maar twee van zijn succesvolste films uitbracht. Schindler’s list viert pas eind dit jaar zijn jubileum, maar vandaag is het precies dertig jaar geleden dat de dino’s de bioscopen overnamen met Jurassic park.

Dat de film een gigantisch succes was, hoeven we niet meer uit te leggen. Met een opbrengst van meer dan een miljard dollar is het nog steeds Spielbergs succesvolste film ooit. Vijf sequels volgden, waarvan de laatste vorig jaar nog steeds meer dan een miljard binnenbracht. Alles samengeteld bracht de franchise meer dan 6 miljard dollar op. Iedereen herkent het logo in een oogopslag en quotes als Life, uh, finds a way staan in het collectief geheugen gegrift.

Lang voor dat alles liep Spielberg echter niet te hoog op met de film. Niet omdat hij er niet in geloofde. Nog voor het originele boek van Michael Crichton verscheen, had hij al toegehapt om de verfilming te regisseren. Maar eerst wilde hij Schindler’s list, al tien jaar een droomproject voor de regisseur met Joodse roots, inblikken.

Maar de opperhoofden van Universal, Spielbergs geliefkoosde studio, verzochten hem vriendelijk doch dwingend eerst op Jurassic park te focussen. Een popcornfilm over dinosaurussen garandeerde meer succes dan een drie uur durend drama over de Holocaust in zwart-wit. Zodra dat geld binnen was, kreeg Spielberg carte blanche voor Schindler.

Bipolaire ervaring

Na een hoop voorbereidingen startten de opnames van Jurassic park in de zomer van 1992. Ondanks enkele tegenslagen - in Hawaï vernietigde een orkaan een deel van de set en de dinosauruspoppen weigerden soms dienst - was Spielberg twaalf dagen vroeger klaar dan voorzien. Meteen na de laatste draaidag sprong hij op het vliegtuig naar Polen om aan Schindler’s list te beginnen.

Vlak na de opnames van ‘Jurassic park’ begon Spielberg aan ‘Schindler’s list’. — © REUTERS

Een jaartje wachten? Had gekund, maar de regisseur gunde de studio geen bedenktijd. Stel dat Jurassic park geen succes werd, kon hij fluiten naar zijn passieproject. Eén probleem: de montage en vooral de revolutionaire special effects van Jurassic park moesten nog worden afgewerkt. Zijn dagen bracht hij door in het getto van Krakau, zijn nachten op een ruwe satellietverbinding - Zoomen en Teamsen waren destijds nog geen werkwoorden - met zijn team in San Francisco. Want hij moest nog steeds beslissen hoe die t-rex precies moest brullen en die brachiosaurus moest bewegen.

Een bipolaire ervaring, zo noemde hij het zelf. En hij werd er allesbehalve gelukkig van. “Ik was één grote brok woede en rancune”, blikte de regisseur terug. “Het voelde plots allemaal zo infantiel. Was ik me, na dagen van heftige emoties, nu echt aan het bezighouden met dino’s die jeeps achterna zaten? In juni was ik uiteraard dankbaar, maar tot dan voelde het aan als een last.”

‘Schindler’s list’ en ‘Jurassic park’ combineren was een ‘bipolaire ervaring’ voor de regisseur. — © Photo12

Lichtpuntjes waren de telefoontjes van wijlen Robin Williams, zijn hoofdrolspeler uit Hook. “Robin wist wat ik doormaakte”, klonk het. “Eén keer per week belde hij me, precies op schema, om een kwartier lang stand-upcomedy te doen aan de telefoon. En telkens lachte ik hysterisch. Het was zo’n bevrijding.”

Kampioen van de Oscars

Gesterkt door de kracht van de lach werkten Spielberg en zijn team verder, tegen een krappe deadline. Op 28 mei, slechts anderhalve week voor de grote première, was de film eindelijk klaar. De rest is geschiedenis. Jurassic park werd alom geprezen als een mijlpaal in de filmgeschiedenis, de reacties op Schindler’s list waren later dat jaar zo mogelijk nog positiever.

Toen Spielberg zich in 1994 naar de Oscaruitreiking begaf, werd hij de grote kampioen. Schindler’s list ging met zeven Oscars aan de haal, waaronder die voor beste film en beste regisseur. Jurassic park won die voor beste visuele effecten, geluid en geluidseffecten. De ultieme beloning voor een hels parcours.