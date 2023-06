Tuinhuis gaat in vlammen op in Beverlo

De brandweer heeft zondagmorgen een intensieve interventie moeten uitvoeren bij een tuinhuisbrand in de Genebroekstraat in Beverlo. Bij aankomst van de hulpdiensten stond het tuinhuis al volledig in lichterlaaie.

Door de snelle reactie van de brandweer zijn de nabijgelegen gebouwen gevrijwaard. Er vielen geen gewonden. De buurman heeft wel materiële schade aan zijn moestuin.

Brandweerofficier Wouter Vliegen legt uit: “We ontvingen een melding van een brand in een tuinhuis aan de Genebroekstraat in Beverlo. Bij onze aankomst bleek het tuinhuis volledig in brand te staan. Het was een opslagruimte waar ook kippen werden gehouden. De bewoners waren thuis op het moment van de brand, maar bevonden zich niet in het tuinhuis.”

Het vuur werd uiteindelijk onder controle gebracht, maar de brandweer moest nog enige tijd nablussen om zeker te zijn dat er geen verborgen vuurhaarden meer waren. “De oorzaak van de brand is op dit moment nog niet duidelijk”, vertelt brandweerofficier Vliegen. “Dat zal verder onderzocht moeten worden.”

Ondanks de hevigheid van de brand, vielen er geen gewonden. Wel is er sprake van materiële schade, met name bij een buurman wiens moestuin door de brand is aangetast. Het tuinhuis is volledig uitgebrand. De lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo was eveneens ter plaatse en sloot de straat tijdelijk af voor alle verkeer.

De buurtbewoners kwamen zondagmorgen samen en boden de eigenaars van het uitgebrande tuinhuisje hun hulp aan. (zb)