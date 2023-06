Manchester City hoort volgens Pep Guardiola nu bij de grote clubs: “Was in de sterren geschreven”

Trainer Pep Guardiola heeft met Manchester City de belangrijkste prijs behaald die nog ontbrak, maar hoopt dat het succes in de Champions League niet eenmalig is. De Spaanse trainer won zaterdagavond met City voor het eerst het grootste Europese clubtoernooi, nadat hij dat eerder al twee keer met FC Barcelona had gedaan. “Om als een groot team beschouwd te worden moet je in Europa winnen en dat hebben we gedaan. We zijn nu een van de groten”, zei Guardiola.

Manchester City versloeg Inter in de finale in Istanbul met 1-0 door een doelpunt van Rodri. “We waren niet op ons best”, gaf Guardiola toe. “Het is ook zo lastig om deze prijs te winnen. Inter was heel goed. Blijf rustig, zei ik in de rust. Je moet geluk hebben. Maar het stond in de sterren geschreven. De cup is van ons.”

Guardiola wil met City het succes vasthouden. “Sommige teams verdwijnen weer na het winnen van de Champions League. Dat moeten we zien te vermijden.”

“We gaan hard werken om hier volgend seizoen weer te staan”, keek Guardiola vooruit. “We moeten weer starten vanaf nul om de top te bereiken. Ik heb op dit moment geen energie om over volgend seizoen na te denken. Dat is onmogelijk. We hebben een pauze nodig. Het seizoen is te lang.”

Guardiola bekritiseerde daarmee ook de volle speelkalender. “Onze spelers hebben nu verplichtingen bij de nationale elftallen. De UEFA en FIFA moeten daarover nadenken. De Premier League is net twee weken klaar, nu moeten spelers alweer terugkomen voor internationale wedstrijden. Het is te veel.”

Met de overwinning in de Champions League hoort City eindelijk helemaal in het rijtje topclubs. “We hebben nu nog maar dertien titels in de Champions League minder dan Real Madrid”, maakte Guardiola een grapje met verwijzing naar de Spaanse recordhouder.