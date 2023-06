Asielhond kruipt over betonnen muurtje om bij zijn vriend te kunnen zijn: “Onafscheidelijk duo”

Twee pitbulls, Linda en Brenda, kwamen vier jaar geleden op dezelfde dag toe in het asielcentrum van het Amerikaanse Minneapolis. De twee zijn sindsdien onafscheidelijk en laten zelfs een betonnen muur hen niet tegenhouden. Op bewakingsbeelden is te zien hoe ze over het muurtje springen dat hen scheidt. “Ongelofelijk schattig”, aldus het centrum. En dat vond ook een Amerikaanse familie die op zoek was naar een huisdier. “We konden ze niet van elkaar scheiden, dus besloten om ze beide te nemen. Zo zijn ze voor altijd samen.”