“Wie op een speedpedelec geen helm wil dragen, zou verplicht een donorkaart bij zich moeten hebben”

Twintig fietsers verongelukten in 2022 in fietsprovincie Limburg. Acht reden met een elektrische fiets, één met een speedpedelec en elf met een klassieke fiets.

“Ik draag altijd een helm, ook al fiets ik niet elektrisch”, zegt Yvette, een van de 62 respondenten. “Ik voel mij simpelweg niet veilig zonder mijn helm. Als vrouw is het misschien niet zo comfortabel om hem te dragen, omdat je kapsel in de war kan geraken,” voegt ze toe, “maar veiligheid primeert.”

Ook lezer Romain roept op een helm te dragen, nadat het hoofddeksel zijn leven redde. “Acht jaar geleden ben ik door een auto langs achter aangereden”, vertelt hij. “Daar ben ik als invalide vanaf gekomen. Ik heb daarbovenop een kleine bloeding in het hoofd gehad en ben nog steeds aan het revalideren. Zonder helm had ik dit niet kunnen navertellen.”

Donorkaart

Over het algemeen zijn onze lezers het eens over het belang van de fietshelm. “Zonder helm fietsen is veel te gevaarlijk”, beaamt ook Jef. “Er zijn te veel auto’s, te veel gaten in de fietspaden en te veel onvoorziene obstakels die de kans op een val erg groot maken.”

Ook Paul verlaat zijn huis niet zonder helm: “Ik rij zelf met een speedpedelec die snelheden van wel 45 km/u haalt. Een helm is daarbij echt wel essentieel”, vertelt hij. “Wie met een speedpedelec geen helm wil dragen, zou verplicht een donorkaart bij zich moeten hebben.”

“Ik draag geen fietshelm”, begint Els. “Gewoon omdat ik er nog geen gekocht heb. Zwak argument, ik weet het. Voor mij mag de fietshelm net als een fluohesje verplicht worden. Dan is het duidelijk en doet niemand moeilijk.”

Fietsinfrastructuur

Sommige lezers zetten enkel in bepaalde situaties een helm op. “Op mijn elektrische fiets draag ik een helm, maar op een klassieke fiets niet”, zegt Annie. “Ik wist zelfs niet dat dat nodig was.”

Fervent fietser Kristof maakt ook het onderscheid: “Voor dagelijks gebruik en recreatie draag ik geen helm,” zegt hij, “maar tijdens langere toertochten of op heuvelachtig terrein wel. Een fietshelm is in het dagelijks leven wel een extra drempel om de fiets te nemen. Ook is het ballast onderweg. Een helm is trouwens het laatste hulpmiddel om fietsen veiliger te maken. Andere zaken zijn belangrijker.”

In die gedachte kan ook Gabriel zich vinden. Volgens hem is de fietshelm niet de oplossing om verwondingen te voorkomen: “Het bevorderen van de verkeersveiligheid en het creëren van betere fietsinfrastructuur zijn betere maatregelen om hoofdletsel te voorkomen”, zegt hij. “Verplichting ontmoedigt fietsen, terwijl we juist meer mensen moeten aanzetten tot fietsen en fietsen promoten op de weg.”

Defensief

Een andere respondent die af en toe de helm thuis laat is Jef. “Als ik in groep langere afstanden fiets, draag ik een helm”, zegt hij. “Voor kortere ritten doe ik het niet meer omdat ik altijd super attent ben.” Attent zijn en een defensieve rijstijl aanhouden blijft tussen de reacties het belangrijkste argument om geen helm op te zetten.

Ook volgens Peter is het de beste manier om zich veilig in het verkeer te begeven. “Ik fiets nooit 40 km/u”, zegt hij. “Ik kijk altijd of de andere weggebruikers me gezien hebben en ik probeer dan in te schatten welke handelingen ze gaan uitvoeren.” Over een verplichting is hij helemaal niet te spreken: “Als ze het dragen van een fietshelm gaan verplichten stop ik met fietsen. Voor mij is die helm een beperking van de vrijheid.”