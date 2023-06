Is Bart Verbruggen op weg naar de Premier League? Burnley van Vincent Kompany deed bod van 15 miljoen, Anderlecht doet tegenbod

Verbruggen komt eind deze maand met Jong Oranje in actie op het EK voor beloften in Roemenië en Georgië, waar hij de Jonge Rode Duivels treft. De kans dat de doelman daarna nog in ons land te bewonderen is, wordt erg klein. Het Burnley van Vincent Kompany heeft zich opnieuw gemeld voor de 20-jarige goalie.

De Engelse promovendus deed een bod van 15 miljoen euro bij Anderlecht, maar paars-wit heeft een vraagprijs van rond de 20 miljoen euro in gedachten en deed daarom een tegenbod. Brighton & Hove Albion heeft namelijk ook verregaande interesse in de doelman, die graag naar Engeland wil om er ergens eerste keeper te zijn. De kans dat de prijs de komende dagen wordt opgedreven, is dus erg groot.

Niet voor het eerst

Het is al langer bekend dat Vincent Kompany gecharmeerd is door Verbruggen. De coach probeerde hem vorige zomer mee te nemen naar Engeland, zoals hij met middenvelder Josh Cullen deed. Toen bood Burnley 5 miljoen, maar Anderlecht weigerde. Nu kunnen ze hun doelman voor een veelvoud verkopen.

De Nederlander ontpopte zich bij Anderlecht tot een betrouwbare schakel in doel, sinds januari was hij vast eerste doelman. In de Conference League gooide hij hoge ogen met cruciale saves tegen Villareal en met zijn heldenstatus in de penaltyreeks tegen Ludogorets. Zijn toekomst ligt ongetwijfeld in Engeland.