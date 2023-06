Hoe zou het nog zijn met Katerine Avgoustakis (39), de winnares van de eerste en enige editie van Star Academy in ons land? Ooit stond de Lummense elke week in Joepie en andere boekjes, vandaag is ze blij met de rust in haar leven. “Ik ben me er vanaf dag één heel bewust van geweest dat die bekendheid tijdelijk was.”