In dit land is het zo warm dat bewoners altijd airco opzetten, maar daardoor wordt het nóg warmer

Met temperaturen die heel het jaar lang rond de 30 graden liggen en een recordtemperatuur van 37 graden vorige maand, is het in Singapore soms ondraaglijk om buiten te komen. En dus sluiten de inwoners zich binnen op, met de airconditioning aan. Maar ook dat heeft zware gevolgen.

Singapore ligt op de evenaar en heeft dus een warm en vochtig klimaat. Het hele jaar lang ligt de temperatuur er rond de 30 graden. In mei werd er zelfs een record genoteerd: 37 graden. De hoogste temperatuur sinds de metingen in 1929. En dus is Singapore een van de landen met de meeste airconditioningapparaten ter wereld. Airconditioning maakt er deel uit van de manier van leven: een kantoor zonder airco is ondenkbaar en in 99 procent van de huishoudens hangt er eentje.

Deskundigen waarschuwen voor een vicieuze cirkel, een paradox waarmee elk land dat afhangt van airco mee te maken krijgt. Want hoe warmer de wereld wordt, hoe meer mensen hun airco gebruiken. Maar hoe meer airco de mensen gebruiken, hoe warmer de wereld wordt.

Sneller warm

Airco’s versnellen de klimaatverandering: ze maken vaak gebruik van koelmiddelen die schadelijk zijn voor het milieu, zoals chloorfluorkoolwaterstoffen. Daarnaast verbruiken airco’s ook elektriciteit, die op haar beurt gegenereerd wordt door de verbranding van fossiele stoffen. Volgens het Internationaal Energieagentschap zijn airconditioners en elektrische ventilatoren goed voor ongeveer 10 procent van het wereldwijde elektriciteitsverbruik. Het World Economic Forum schat dat als de uitstoot van broeikasgassen door airconditioning niet wordt beperkt, die uitstoot verantwoordelijk kan zijn voor een stijging van de wereldwijde temperatuur met 0,5 graden.

(Lees verder onder de foto)

Want een land waar het al warm is heeft minder speelruimte voor de temperatuur echt ondraaglijk wordt., dat is het geval voor Singapore. — © Shutterstock

Geen speelruimte

Singapore is klein en heeft een minder grote bevolking dan pakweg de VS of Japan en dus gaat het slechts over een fractie van de uitstoot. Maar dat betekent niet dat Singapore de opwarming minder hard zal voelen. Want een land waar het al warm is, heeft minder speelruimte voordat de temperatuur echt ondraaglijk wordt.

Volgens overheidsgegevens die in 2019 zijn vrijgegeven, is de stadstaat de afgelopen zes decennia twee keer zo snel opgewarmd als de rest van de wereld. De maximumtemperaturen per dag kunnen tegen 2100 oplopen tot 37 graden Celsius, waarschuwden ambtenaren.

Komende weken zal Singapore een gids uitbrengen waarin wordt uitgelegd hoe de inwoners kunnen omgaan met het warme weer. Het zal er de komende weken namelijk nog warmer worden, door de komst van El Niño.