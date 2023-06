Regenseizoen brengt hulp Soedanese vluchtelingen in gevaar

Artsen Zonder Grenzen (AzG) maakt zich zorgen over het lot van Soedanese vluchtelingen in Tsjaad. Door de start van het regenseizoen dreigen tienduizenden vluchtelingen verstoken te blijven van hulp.

Sinds het uitbreken van het geweld in Soedan medio april zijn velen naar buurland Tsjaad gevlucht. Volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR gaat het om zeker 115.000 vluchtelingen die hun heil hebben gezocht in het buurland, voornamelijk vrouwen en kinderen. De verwachting is dat dit verder oploopt naar 200.000 in de volgende maanden.

Tienduizenden vluchtelingen verblijven in de regio Sila, die grenst aan het zuidwesten van Soedan. “Duizenden mensen verblijven er verspreid over de velden, meestal onder bomen. Er is bijna geen beschutting en geen schoon water” zegt Audrey van der Schoot die voor AzG werkzaam is in de regio, tegen het Nederlandse persbureau ANP. Ook zijn ze grotendeels afgesneden van communicatie met de buitenwereld.

Eerder dan verwacht

“Het regenseizoen is eerder begonnen dan verwacht” volgens Van der Schoot. Volgens de hulporganisatie kan dit leiden tot volledige isolatie van vluchtelingen. Het gebied wordt ontoegankelijk wanneer droge rivierbeddingen en wegen in Sila vollopen met water en overstromen.

“We proberen het leed te verzachten met medisch materiaal en medicijnen. Maar mensen hebben nu al bijna geen eten meer.” Van der Schoot ziet dan ook een toename in ondervoeding. Door een gebrek aan schoon drinkwater en de slechte omstandigheden is er ook sprake van een toename van ziektes als diarree en malaria. “De humanitaire hulp moet worden opgeschaald, en dat had al eerder moeten gebeuren”, zegt Van der Schoot.

Sinds medio april woedt in Soedan een bloedig conflict tussen de paramilitaire groep RSF en het reguliere leger van het land. Volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn vanwege het huidige geweld meer dan 220.000 mensen Soedan ontvlucht. 800.000 mensen zijn binnen Soedan op de vlucht.