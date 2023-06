Na breuk met Taiwan opent Honduras ambassade in China

Xiomara Castro, president van Honduras, is momenteel voor een vijfdaags bezoek in China. Na een eerste halte in Shanghai heeft de linkse politica in de hoofdstad Peking een ontmoeting met haar Chinese ambtgenoot Xi Jinping.

De regering van Honduras verbrak in maart de betrekkingen met Taiwan, door China als een afvallige provincie beschouwd. “De regering van Honduras erkent het bestaan ​​van slechts één China. (...) Taiwan is onafscheidelijk van het Chinees grondgebied”, klonk het.

Castro is er veel aan gelegen de samenwerking met de tweede grootste economie ter wereld uit te bouwen. Wereldwijd zijn er maar 13, meestal kleinere, landen die nog diplomatieke relaties met Taiwan onderhouden.