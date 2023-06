Bestuurder met drie kinderen rijdt 175 km/uur over Hoeise Kassei in Tongeren

Tongeren

De politie van Tongeren/Herstappe flitste zaterdag een chauffeur die aan 175 km/uur over de Hoeise Kassei in Tongeren vloog. De snelheidslimiet op die locatie is 70 km/uur. De chauffeur had drie kinderen bij zich in de auto zitten toen ze hem intercepteerden. De laagvlieger werd gevat bij een verkeersactie met snelheidscontroles die zaterdag tussen 14 en 21 uur werd georganiseerd.

Er werden ook nog tal van andere chauffeurs geflitst. Een van hen verloor eveneens het rijbewijs omdat hij 119 km/uur reed.