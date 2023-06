Twee bestuurders veroorzaken ongeval tijdens vlucht voor alcoholcontrole in Sint-Truiden

Een van de twee bestuurders, achternagezeten door de politiemotards, probeerde via de Hasseltsesteenweg richting de N80 te ontkomen maar miste de bocht en reed dwars door de omheining van Mercedes Claes. De chauffeur zette het vervolgens op een lopen maar werd even later door een interventieploeg van de politie gearresteerd. “Hij was onder invloed van alcohol en zijn rijbewijs werd ogenblikkelijk voor 14 dagen ingetrokken”, luidt het bij korpschef Steve Provost.

© Jozef Croughs

De andere vluchter probeerde eerder op de avond de politiecontrole te ontwijken. Tijdens de daaropvolgende achtervolging veroorzaakte hij eveneens een ongeval. De politie voerde een voertuigcontrole uit en trof drugs in de wagen aan. Ook hij speelde zijn rijbewijs meteen voor twee weken kwijt. “Beide bestuurders zullen zich moeten verantwoorden voor de politierechter”, besluit Provost. (jcr )