Weer van dat: Romelu Lukaku slachtoffer van racisme na gemiste kans in Champions League-finale

Het was niet de avond van Romelu Lukaku (30) zaterdagavond. Als invaller moest Big Rom de finale beslissen, maar de Rode Duivel werd uiteindelijk de antiheld. In minuut 88 kreeg de spits een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar hij miste. Na de partij werd Lukaku op social media meteen racistisch bejegend, al kreeg hij meteen ook veel steun van zijn volgers.

Ruim een halfuur voor affluiten kwam Lukaku Edin Dzeko aflossen in de spits. Big Rom moest de wedstrijd doen kantelen voor Inter, zeker nadat Rodri er iets na het uur 1-0 van had gemaakt. Maar nog geen minuut na die openingstreffer kende onze landgenoot dikke pech. Toen z’n ploegmaat Dimarco een rebound in doel wou verwerken, stond Lukaku in de baan van de bal.

Maar in minuut 88 was het nog erger. Vanop amper drie meter kreeg Lukaku een open kopkans. Links of rechts deponeren en het was goal, maar Lukaku kopte te centraal, waardoor Ederson er met z’n been nog bij kon. Het kon Inter verlengingen opleveren, maar uiteindelijk bleven Lukaku en de Italianen achter met een pijnlijke nederlaag.

Maar voor Lukaku werd het pas echt pijnlijk na de match. Op sociale media werden allerlei racistische opmerkingen naar zijn hoofd geslingerd. Emoji’s en beelden van apen, verwijten over z’n afkomst: Lukaku werd niet gespaard. Gelukkig waren er ook heel veel mensen die het racisme meteen veroordeelden en de Rode Duivel overspoelden met steunreacties.

Het is spijtig genoeg niet de eerste keer dat Lukaku met racisme te maken krijgt. De Rode Duivel strijdt er al jaren tegen. Lukaku kreeg eind vorige maand in Italië nog af te rekenen met racisme. In de bekerpartij op Juventus moest hij racistische gezangen en oerwoudgeluiden aanhoren.