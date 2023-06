Geen euforie na triomf op Roland Garros: man die Gillé en Vliegen versloeg, kaffert organisatie uit tijdens speech in stadion

Sander Gillé en Joran Vliegen verloren zaterdag de finale in het mannendubbelspel op Roland Garros. De Limburgse tandem moest zijn meerdere erkennen in de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek. Na afloop zorgde die eerste voor een bijzonder interview.

De intussen 38-jarige Dodig speelde een fantastische partij en schreef zo Roland Garros voor de vierde keer op zijn naam. maar toen de Kroaat de microfoon kreeg voor de traditionele overwinningsspeech was hij niet zo vriendelijk voor de organisatie.

“Ik kreeg niet de behandeling die een atleet dient te krijgen”, aldus Dodig na eerst een compliment te hebben uitgedeeld aan Gillé en Vliegen. “Het spijt me om het te moeten zeggen, maar ik ben triest. Vijftien dagen lang ben ik in een taxi naar dit toernooi gekomen. Ik zat midden op straat in Parijs, kwam laat voor de warming-up met mijn dubbelpartner en wachtte veertig minuten lang op een taxi. Ik voelde me rot en als een toerist in Parijs. Ik ben nu een viervoudig Roland Garros-kampioen, maar dit toernooi moet iedere speler de behandeling geven die hij of zij verdient. Ik hoop dat jullie het volgend jaar beter doen.”