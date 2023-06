“Mijn hamstring is geknakt”: Kevin De Bruyne viert Champions League-triomf met Manchester City ondanks domper

“Het is wat het is”, reageerde de Rode Duivel kort. “Ik heb er alles aan gedaan om hier klaar voor te zijn en heb alles gegeven, maar mijn hamstring is geknakt. Deze trofee is echter ongelooflijk, wat een seizoen. Ik weet niet wat ik moet zeggen.”

Maar springen kon hij alweer toen de beker met de grote oren in de lucht gestoken werd door Ilkay Gündogan. Wat later mocht De Bruyne hetzelfde doen, tot groot jolijt van de meegereisde fans. Ook zijn kids en vrouwlief Michèle waren erbij in Istanboel.

“Deze club verdient dit echt”

“Dit is een droom die uitkomt”, vertelde Manchester City-middenvelder Rodri, in de 68e minuut auteur van het enige doelpunt, na de 1-0 winst in de Champions League-finale tegen Inter Milaan “Dit maakt heel veel emoties los.”

“We hebben het ook echt verdiend. Niet alleen de spelers, ook de fans, iedereen bij en rond de club. Zelf speel ik nog maar vier jaar voor City, maar er zijn mensen die hier al dertig of veertig jaar op wachten. In ben zo blij dat we hen dit kunnen geven. De laatste jaren kwamen we er al zo dichtbij, maar het is zo moeilijk dit te winnen. Ook vandaag botsten we weer op een heel sterke tegenstander. Ze verdedigden ongelooflijk goed. Gelukkig kon ik toch één keer scoren. De eerste helt speelde ik helemaal niet goed, erg slecht zelfs, maar ik heb me tijdens de rust kunnen opladen om het beter te doen. Dat toont ook onze veerkracht en onze mentaliteit.”

“Het is een sprookje, ik ben een gelukkig mens nu”, klonk het bij City-aanvoerder Ilkay Gündogan. “Hier heb ik zo lang op gewacht. Het is een privilege dat ik aanvoerder van deze club mag zijn en dat ik met een trainer als Pep Guardiola mag werken. Ik maak deel uit van misschien wel de mooiste club van de wereld. Daar ben ik trots op.”

“Mijn hele leven heb ik hier voor gewerkt”, vertelde winger Jack Grealish. “De titel, de beker en de Champions League winnen, is heel speciaal. Als ik denk aan alle mensen die me geholpen hebben om dit te bereiken, mijn familie, krijg ik tranen in de ogen.Ik ben hen heel veel dank verschuldigd. Net als aan Pep Guardiola, die altijd in me blijven geloven is. De man is een genie en dat heb ik hem gezegd ook.”