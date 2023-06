De Bruyne faalde in de opdracht, maar dit interview met Pep Guardiola over Belg moet je gezien hebben: “Begrijp Kevin soms ook niet”

Kevin De Bruyne mag zich officieel een Champions League-winnaar noemen nadat Manchester City Inter versloeg in de finale in Istanboel. Lang duurde zijn optreden echter niet, wat een leuk interview vooraf met Pep Guardiola (een beetje) een zure nasmaak gaf.

Na iets meer dan een halfuur spelen ging de smaakmaker van Manchester City op het gras zitten in het Atatürk Olympic Stadium. Hij probeerde nadien nog verder te spelen, maar al snel werd duidelijk dat dat niet meer zou lukken. Twee jaar geleden moest KDB in de met 1-0 verloren finale tegen Chelsea ook al noodgedwongen na een uur het terrein verlaten.

De Bruyne had voor zijn wissel een kort onderhoud met trainer Pep Guardiola. De Catalaan zag zijn misschien wel meest waardevolle speler vroegtijdig afhaken.

Voor de finale lanceerde CBS Sports nog een interview van Thierry Henry met Guardiola. Daarin ging het onder andere over De Bruyne, hoe de Rode Duivel is als mens en speler. “Voor is hij de belangrijkste speler van jullie team, maar ik heb het soms moeilijk om hem te begrijpen”, aldus de gewezen assists van de Belgische nationale ploeg.

“Ik ook hoor”, zegt Guardiola op een vrij serieuze toon. “Waarom? Wel, hij is een speciaal persoon. Enorm gevoelig. Maar hij is enorm betrouwbaar, kijk maar wat hij gedaan heeft de voorbije jaren. Zonder hem zou dat quasi onmogelijk geweest zijn. Dat hij een perfectionist is? Ik zeg constant tegen Kevin: Wees boos, wees van streek, roep… Doe wat je maar wil. Soms is hij wat te plat terwijl je op het veld gewoon (maakt een boos gezicht, red.), weet je wel. Soms is hij gewoon te lief, want zo is hij als persoon. Een geweldige kerel en rustig. Als iemand liever assists geeft dan goals te scoren, dan weet je hij vrijgevig hij is. Hij vindt het leuk als anderen lof kregen, zelf wil hij al die aandacht niet. Hij is zo gelukkig genoeg.”

Guardiola sloot af met een opdracht, een opdracht die door een blessure niet volbracht kon worden. “Soms heb ik gewoon iets van: toon mij in een Champions League-finale hoe belangrijk je bent. Speel dan de beste wedstrijd van je leven, weet je? Die dag, komaan!”

Maar eind goed al goed dus voor De Bruyne en Guardiola, die een innige knuffel aan elkaar gaven na het laatste fluitsignaal. En de Rode Duivel sprong mee de lucht in toen de beker met de grote oren door Ilkay Gündogan in de hoogte werd gestoken.

© REUTERS