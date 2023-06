Romelu Lukaku opnieuw kop van jut na verloren Europese finale met Inter: in de weg bij grote kans, ultieme kopbal pijnlijk gemist

Romelu Lukaku heeft de Champions League niet kunnen winnen met Inter. Manchester City bleek in de finale met 1-0 te sterk na een goal van Rodri. Al had de Rode Duivel daar verandering in kunnen brengen...

Lukaku mocht na 57 minuten invallen voor de leeggespeelde Edin Dzeko. Ruim een halfuur kreeg de spits dus van coach Simone Inzaghi, zoals het plan de voorbije Champions League-wedstrijden ook steeds was. Lukaku zag Man City op voorsprong komen, maar meteen daarna kreeg Inter een dot van een kans. Federico Dimarco raakte de dwarsligger, maar kreeg een kans in de herneming. De kopbal van de Italiaanse vleugelspeler kwam echter terecht… op de voet van Lukaku.

Had de gelijkmaker tegen de touwen gegaan? Wie zal het zeggen, want John Stones kon de bal eventueel nog keren. Op sociale media ging de fase echter als een lopend vuurtje rond.

Lukaku voorkwam eerder in zijn Inter-carrière al eens een goal door een kopbal van Alexis Sanchez te blokken, waardoor de Nerazzurri uitgeschakeld werden in de Champions League. En in de verloren Europa League-finale van 2021 scoorde onze landgenoot in het slot een owngoal.

Dat Lukaku in de 87ste minuut dé ultieme kans op de gelijkmaker tegen Man City vakkundig de nek omwrong, hield de zaak van de Rode Duivel in de verste verte niet...

