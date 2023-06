Jago Geerts 13e in kwalificaties MX2, rentree Van Horebeek in MXGP

Jago Geerts, vierde in de tussenstand van het WK motorcross in de MX2, is zaterdag dertiende geworden in de kwalificaties van de Grote Prijs van Duitsland in Teutschenthal. Met dat resultaat sprokkelt hij evenwel geen punten.

De Nederlander Roan Van De Moosdijk (Husqvarna) kwam als eerste over de meet, voor Liam Everts (KTM) en de Italiaan Andrea Adamo (KTM). WK-leider Kay de Wolf bleef aan de kant met een enkelblessure en is hoogst onzeker voor de GP.

Het was de eerste race voor Geerts sinds hij op 20 mei in de kwalificaties van de GP van Frankrijk een polsbreuk opliep, op het moment dat hij aan de leiding ging in het klassement. Vrijdag kreeg hij groen licht om de competitie te hervatten.

In de MXGP hield de Spanjaard Jorge Prado de concurrentie af. Jeremy Van Horebeek (Honda) vierde zijn rentree en was goed voor een elfde plaats, waarmee hij net buiten de punten viel. De Belg keerde terug uit pensioen om de Let Pauls Jonass te vervangen, die buiten strijd is nadat hij zijn ligamenten afscheurde.

Brent van Doninck (Honda), slachtoffer van een val in de GP van het Letse Kegums afgelopen zondag, onderging vrijdag een operatie aan de heup in Herentals. Zijn onbeschikbaarheid wordt tussen de zeven en twaalf weken geschat.