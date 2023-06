Belgian Cats vertrekken met goed gevoel na tweede opeenvolgende zege tegen China naar EK

De Belgian Cats vertrekken vroeg maandagochtend met een goed gevoel naar het EK in het Israëlische Tel Aviv. De selectie van bondscoach Rachid Méziane won ook de laatste oefenwedstrijd van China. Het was de tweede zege op een rij tegen vice-wereldkampioen China.

De Belgian Cats openden de laatste oefengalop in een bomvolle en met 3.100 toeschouwers gevulde Leuvense Sportoase weergaloos. Het trio Julie Allemand, Julie Vanloo en Emma Meesseman schitterden en werkten vooral secuur af. Dat resulteerde in de “uitwuifwedstrijd” in een snelle 15-3, 27-8 en 29-16 bonus na het eerste kwart.

China wilde echter een tweede opeenvolgende afstraffing tegen de Belgische dames vermijden. Met een betere defense en vooral snel basketbal knokte China zich stilaan maar zeker terug in de partij. Luo Xinyu scoorde in de eerste helft maar liefst 21 punten (7 op 7 shots, waaronder 4 op 4 bommen) en van 36-21 evolueerde de tussenstand naar 44-32 en 48-40. De Cats hapten naar adem en trokken met slechts een 53-46 bonusje naar de kleedkamer. In het derde kwart bleef Emma Meesseman schitteren, maar China kwam toch opzetten naar een 62-54 tussenstand. Met onder meer een bom van Julie Allemand ging het dan ook naar een 71-59 Belgische voorsprong na drie kwarts. In het slotkwart moesten de Belgian Cats tot het gaatje gaan: 71-61. Laure Resimont scoorde ook belangrijke punten en leidde de Belgen mee naar een 79-66 bonus. Met ook Antonia Delaere en Kyara Linskens namen de Cats in money-time toch nog afstand: 87-71.

In een kolkender Sportoase kwam de verdiende Belgische winst in de ultieme slotfase niet meer in gevaar. De oefencampagne van de Belgian Cats eindigde dan ook met een positieve noot. Zeker ook omdat van de definitieve selectie van 12 niemand een blessure opliep en vroeg maandagochtend het vliegtuig kan opstappen richting het EK en het Israëlische Tel Aviv.

België-China 89-81

Kwarts: 29-16, 24-30, 18-13, 18-22

België: Ramette 0, Delaere 10, Resimont 12, Meesseman 20, Linskens 9, Mununga 2, Geldof 2, Becky Massey 3, Lisowa 3, Billie Massey 0, Vanloo 16, Allemand 12

“Terecht dat we bij de favorieten voor het EK genoemd worden”

De Belgian Cats worden bij de favorieten genoemd voor het EK vrouwenbasketbal, dat van 15 tot 25 juni in Israël en Slovenië plaatsvindt. “En dat is terecht”, steekt hun Franse coach Rachid Méziane zijn ambitie niet onder stoelen of banken. “Je moet die ambitie ook durven uitspreken. Je moet altijd de voetjes op de grond houden, maar na twee bronzen medailles mag je dromen van meer.”

Over de voorbereiding op het EK is Méziane globaal tevreden. “We zijn klaar om aan het EK te beginnen, maar zullen tijdens het toernooi nog groeien. Er zijn nog wel wat zaken die bijgeschaafd kunnen worden. We moeten vooral constanter worden. De kleinste details tellen. Eén moment van onoplettendheid kan je duur te staan komen. We kunnen snel en efficiënt spelen, dat is onze stijl, maar verdedigend komt het vooral op concentratie aan en dat moet nog beter. We reiken de tegenstander nog te veel munitie aan. Maar dat is kenmerkend voor een jong team. Het is door onervarenheid dat we soms nog fouten maken.”

“Op het EK moeten we onze kwaliteiten uitspelen”, zegt Julie Allemand. “De voorbereiding met de complete groep was kort, maar we hebben ervan geleerd. We weten nu wat we kunnen en wat nog beter moet. We trekken met ambitie naar het EK. Onze groep is nog jong, maar deed dit seizoen op clubniveau heel wat ervaring op. Het is belangrijk die ervaring te gebruiken. Onze basisvijf is ijzersterk en we hebben ook wissels die renderen. We kunnen voor een medaille gaan.”

In 2017 en 2021 veroveren de Belgen brons. “Dat is geen referentie”, zegt Allemand. “Elk EK is anders. De tegenstanders zijn anders, zelf hebben we er ook nieuwe speelsters bij. We leven in het heden en moeten het doen met de kwaliteiten die we nu hebben. We hoeven ons alleen maar op onze wedstrijden te focussen. Israël in eigen land bekampen in de openingsmatch wordt al niet eenvoudig en daarna volgen met Tsjechië en Italië sterke tegenstanders. Je moet niet denken dat we onze groep gaan overklassen.”