Tourfavoriet Tadej Pogacar beklimt de hoogste geasfalteerde berg van Europa: “Ik leek precies op de maan te fietsen”

Met een hoogte van 3.398 meter boven zeeniveau is de Pico Veleta de op één na hoogste berg van de Sierra Nevada in Spanje. De top kan je zien liggen vanuit de stad Granada. Maar nergens in Europa kan je op zo’n hoogte op een asfaltwegen naar boven klimmen. Pogacar wilde die ervaring wel eens meemaken en trok erop uit, eerst aan de zijde van vriendin Urksa Zigart en daarna solo.

“Ik beklom vandaag de hoogste geasfalteerde weg in Europa”, aldus de Sloveense winnaar van de Ronde van Vlaanderen. “Niet veel lucht daarboven en het voelde soms alsof ik op de maan aan het fietsen was, maar een leuke ervaring.”

Op 23 april kwam Tadej Pogacar ten val tijdens Luik-Bastenaken-Luik, waarbij twee handwortelbeentjes in zijn linkerpols brak. Het betekende het einde van een succesvol voorjaar met onder meer winst in de Ronde van Vlaanderen, de Waalse Pijl en Amstel Gold Race.

De blessure verstoorde zijn Tourvoorbereiding, maar intussen is Pogacardus op hoogtestage in de Sierra Nevada, waar hij trainingen op de rollen afwisselt met trainingen op de weg. Op 11 juni onderbreekt hij de hoogtestage om een paar Tourritten te verkennen en daarna trekt hij opnieuw op hoogte, naar het Italiaanse Sestrière.