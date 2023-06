Malaise bij Open Vld: niemand weet hoe het verder moet, maar volgende maand moet er reddingsplan op tafel liggen

Geen paleisrevolutie bij Open VLD. Ook al zitten de Vlaamse liberalen in de peilingen op een historische bodemkoers stelt zo goed als niemand de positie van voorzitter Egbert Lachaert in vraag. Al zit de partij wel serieus met de handen in het haar. Niemand weet goed hoe het verder moet. Maar binnen een maand moet er toch een reddingsplan op tafel liggen. Alle hoop blijft op premier Alexander De Croo rusten.